Ilhem KRAIEF

Diplômée d'un Master RH et forte de cinq années d’expérience, mon projet professionnel consiste à :

- consolider mes acquis et développer mes compétences RH de manière plus approfondie

- pérenniser ma situation professionnelle dans une entreprise/organisation ayant le souci de faire monter en compétences ses collaborateurs avec des perspectives d’évolution.



Je reste à votre entière disposition pour tous compléments d'informations.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Relations sociales

Ecoute

Recrutement

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Mobilité

GPEC