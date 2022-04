Justine ALVY

Titulaire d’un MBA Management des Ressources Humaines depuis Juillet 2015, je recherche une entreprise transparente et porteuse de valeurs humaines et sociétales, où règne une ambiance coopérative.

Une organisation qui donne à ses collaborateurs, l’envie et les moyens de développer leur potentiel.



Etant bénéficiaire de plusieurs expériences en Ressources Humaines, je veux m'orienter vers une entreprise à taille humaine, afin de participer pleinement à la stratégie globale de développement de la performance technique, économique et sociale et de contribuer au déploiement d’une stratégie RH, adaptée à une entreprise dynamique et compétitive.



Durant mes missions, j’ai pu démontrer mes capacités d’intégration rapide et d’implication dans les projets de l’entreprise : le manager des Ressources Humaines, pour moi, participe aux décisions, en mettant en œuvre une stratégie de développement des compétences des individus qui la composent et en mesurant l’incidence économique des orientations managériales.



Mes compétences :

Microsoft Office

Lotus Note

ProfilSoft

Ressources humaines

Développement des compétences

Gestion de contrats

Recrutement

Formation professionnelle