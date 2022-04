Ilia MARINESCU

Jeune soprano lyrique, je suis actuellement à la recherche d'opportunités et de nouveaux projets principalement entre Paris et Strasbourg mais reste mobile en France ou à l'étranger.

Vous pouvez consulter ma chaîne YouTube pour vous faire une idée plus précise (https://www.youtube.com/channel/UC2YH1M5Iqvtq6Q6J84F_vrA )



N'hésitez pas à me contacter, merci d'avance!



Mes compétences :

Internet

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Violon

Communication

Mécénat culturel

Chant

Relationnel

Marketing

Management