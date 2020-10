1987 : mon arrivée sur la planète bleue permet aux terriens de dépasser les cinq milliards d'habitants



2013 : chargé de communication et chroniqueur TV pour Alsace 20. Mon arrivée au sein de la 1ère chaîne de télévision régionale d'Alsace leur permet de dépasser la barre des cinq milliards de téléspectateurs.



2017 : responsable communication pour la coopérative agricole Hop'la. Entreprise pionnière dans le circuit-court, Hop'la est un magasin coopératif qui regroupe aujourd'hui près d'une cinquantaine de producteurs alsaciens dans un seul et même lieu de vente. Objectif : cinq milliards de clients.



Responsable communication, mes missions sont les suivantes :



- élaboration et mise en place d'une stratégie de communication

- création et suivi de partenariats

- organisation d'événements

- community management

- gestion du site Web

- relation et suivi clients

- création graphique

- animations magasin

- dynamique commerciale



Sélectionné pour représenter l'ISCOM au Grand Prix du meilleur espoir professionnel de la communication 2012.



Plus d'informations sur mon parcours dans la success story ISCOM :



http://www.iscom.fr/fr/diplomes/success-stories/communication-entreprise-et-marque/item/959-loic-sablayrolles-responsable-communication-alsace20



Loïc SABLAYROLLES



Mes compétences :

Publicité

Relations Presse

Marketing

Communication

Sport

Médias

Commercial