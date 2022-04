Ilias CHAUMONT

Passionné depuis toujours par le développement et les nouvelles technologies, je suis constamment à la recherche de nouveaux défis et de projets qui me permettront de vivre ma passion et de participer au développement de celle-ci.



Mes compétences :

SQL

BASH

Nosql

Autonomy

JAVA

Fitnesse

Struts 2

Scrum

Agile Development

Eclipse

JIRA

XML

UML

Développement

Capacité d'adaptation

Recherche et développement

Sens du relationnel

Moteur de recherche

Autonomie

Tests unitaires

Java EE

Java SE

Maven

MySQL

Kanban

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion de projets internationaux

HTML

CSS