Élève ingénieur en informatique à l'ENSIAS, je suis passionné par les nouvelles technologies et plus particulièrement tout ce qui est en relation avec les systèmes d'information ainsi que le business intelligence. Je me passionne aussi pour le tennis, le basket ainsi qu'à la psychologie et le développement personnel.



Mes compétences :

Langage C

Scheme

Html/CSS

MySQL

Assembleur

Oracle 11g

Java/J2EE

php