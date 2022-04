Ilias MAJDOULINE

Titulaire d'un Doctorat en Sciences de Gestion de l'Université de Nancy2, d'un DESS en entrepreneuriat, d'un Master en Génie industriel et d'une certification Microsoft Certified Professional, M. Majdouline est un consultant polyvalent d'une envergure internationale.



Il a démarré sa carrière en 1998 avec le cabinet CENTAURE QMT entant que consultant spécialisé dans les certifications ISO9001 en accompagnant une dizaine d'entreprises au Maroc. En 2000, il a été recruté par OMNIDATA-Casablanca (le plus grand représentant d'Oracle en Afrique) pour le poste d'ingénieur d'études.

En 2001, M. Madjouline a été sollicité par le groupe ISIAM pour la création d'une école professionnelle spécialisée dans les métiers technologiques. Il a assuré la direction de cet établissement jusqu'à ce qu'il a eu la charge de monter le projet d'une école d'ingénieurs au sein du même groupe en 2004. Depuis cette année, il a assuré la direction de l'Ecole Polytechnique d'Agadir et assume de nombreuses responsabilités au sein de l'Université Internationale d'Agadir. Depuis le début de sa carrière et jusqu'à date, M. Majdouline est resté très attaché à l'enseignement et au consulting. Il est professeur invité à l'Université de Lorraine, à l'Ecole Nationale d'ingénieurs de Brest et au Centre Henri Tudor au Luxembourg.



Très actif dans le milieu associatif, M. Majdouline occupe le poste de secrétaire général du Réseau International d'Ingénierie (Réseau Carthagène), le poste de vice-président Formation et NTIC à la CGEM SMD (Confédération Générales des Entreprises Marocaines - Région Souss Massa Daraa), le poste de vice-président Recherche et Développement du Cluster Logistique (LOGIPOL) et Président du comité d'agrément du Réseau Entreprendre Maroc. Ancien rotarien, il est past-president du Rotary Club Inoumar à Agadir.



Auteur du livre "Les ingénieurs entrepreneurs au Maroc : Réalités et proposition de dispositif de formation" publié en Europe en 2011, M. Majdouline a à son actif une disaine de publications scientifiques en sciences de gestion.



Passionné de l'informatique et des technologies, M. Majdouline est aussi un grand amateur de musique, de cinéma et de la littérature.



Mes compétences :

Pédagogie

Management

Formation