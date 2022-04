Ilias STAALI

Après avoir terminer un master II Droit et Métier de l'Urbanisme, j'intègre aujourd'hui l'ICH afin de parfaire mon parcours en immobilier.

Suite à un stage en immobilier commercial, je suis aujourd'hui à la recherche d'un premier emploi en promotion immobilière (secteur privé ou public) et à l'écoute de toutes propositions.



Mes compétences :

Négociation immobilière et foncière

Rédaction d'actes

Relation client

Persévérance et intégrité

Organisation du travail

Esprit d'équipe et facilité d'adaptation

Immobilier

Urbanisme

Gestion de patrimoine