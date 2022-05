Laurie GOUBERT

Mon savoir-faire est enrichit par mon poste actuel de Chargée Expansion chez Immo Mousquetaires, foncière de 3 milliards d’actifs. Il s'oriente principalement vers la recherche foncière, au travers entre autre d’un relationnel établit, pour la conception de projets en adéquation avec les besoins de l’entreprise, et ce en passant par la gestion de l’obtention des autorisations administratives. Mon domaine de compétences se caractérise notamment en réel « chef d’orchestre des différents services techniques, juridiques, commerciaux, mais aussi administratifs notamment en terme d’urbanisme et de voirie, nécessaires à l’accomplissement du projet.

Motivée et exigeante, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux et vendre mes projets à ma Direction. Mon savoir vivre enrichit de mes expériences professionnelles atteste de ma capacité d'intégration et d'adaptation, et m'ont permis aussi de côtoyer un public varié et d'affirmer mon aisance relationnelle.