Laurent BOUTROIX

Curieux comme au premier jour, mon parcours professionnel fait de moi un élément polyvalent, autonome et créatif. Aujourd'hui, je suis ouvert à de nouveaux horizons et je veux partager l'ensemble de mes compétences en continuant dans le domaine de la Cybersécurité et du Big Data.



Mes compétences :

Microsoft 365

G Suite

UNIX/Linux/Windows

Cyber Sécurité

Gouvernance de le sécurité des systèmes d'information

Normes ISO 2700x

Big Data

DataViz

Droit immobilier

Gestion de patrimoine

Gestion des sinistres

Enseignement