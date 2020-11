Lucas SCHIAZZA

Entreprise Visitic labellisée Google Partners : www.visitic.net et www.booster-son-ecommerce.fr



Certifié sur la solution Google Adwords depuis plus de 6 ans et aussi sur Google Analytics et Bing Ads.



J'accompagne des annonceurs qui partagent certaines de mes valeurs : solidarité, développement durable, respect des hommes et des animaux.

C'est pour cette raison que 3% de mes honoraires sont reversés sous forme de don à une association caritative.



Voir quelques avis de mes clients : https://www.hopwork.com/profile/lucasschiazza



Vous serez accompagné par un seul et unique contact pour le choix, la mise en place et l'optimisation de vos campagnes web.



Je propose également des formations individuelles et sur mesure aux différents leviers e-marketing (référencement naturel, liens sponsorisés, comparateurs de prix, places de marché...).

Ces prestations peuvent être financés par les OPCA (DIF, CIF...).



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on discute ensemble de votre site web et votre communication.



