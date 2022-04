Mes compétences :

Nodejs

C / C++

Java / JEE

Android

JavaScript

PHP 5

Python

XML / XSL

CSS 3

HTML 5

Ubuntu

Programmation réseaux

HTTP

Fedora

Debian

TCP/IP

GNU/Linux

MySQL

Microsoft Access

Microsoft Office

NoSQL

Merise

Conception UML

Gestion de projet

PostgreSQL

Oracle

Bus CAN

Protocoles de bus (JTAG, USB)

Microprocesseurs(ARM7)

MongoDB