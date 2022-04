Jeune diplômé, et dans la continuité de mes différents stages, DTA Ingénierie m'a offert la possibilité de suivre une formation intensive de 30 jours sur des technologies web frontend et backend avec CDI à la clé. Aujourd'hui, je suis en mission chez Sopra Steria et travaille sur des projets pour la SNCF.



Mes compétences :

AngularJS

CSS 3

Java EE

Java

JavaScript

SQL

ODI