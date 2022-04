Ilies FAKHFAKH

Bientôt diplômé d'un Master of Science en Finance de Marchés (M. Sc Financial Markets & Investments) à SKEMA Business School (fusion ESC Lille - CERAM Sophia Antipolis), je suis à la recherche d'un stage de fin d'études en Front Office (Trading, Sales ou Brokerage) ou en Risk Management. J'ai travaillé 6 mois sur la réglementation Bâle 3 à la Société Générale et 9 mois pour le compte de Drinkyz à Tôkyo et à New York.



Mes compétences :

Basel II

Bloomberg

Capital Markets

Credit Derivatives

Credit risk

Derivatives

Equities

Equity Derivatives

Fixed Income

Forex

Interest Rate Swaps

Microsoft Pack Office

Options

Swaps