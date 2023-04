Imad EL OUDI

Formation universitaire dans le domaine de la Finance , de la gestion d'affaires et en science politique. Une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans la gestion de patrimoine et le capital investissement , une excellente connaissance du tissu commercial , fiscal , financier et politique en Europe et en Afrique du Nord. connaissance approfondis en géopolitique.des approches géostratégiques, politiques, économiques...

Politologue et conférencier , chercheur et collaborateur à l'académie de géopolitique de Paris.

Analyste politique , spécialiste des questions internationales.



Mes compétences :

Gestion

Management

Immobilier

Fiscalité

Assurance

Coaching

Finance

Conseil

Négociation

Alternative Investments

Levée de fonds

Private portfolio management

Analyse stratégique