Imi INFORMATIQUE

Titulaire d'un diplôme en maintenance informatique, j'ai été formée à la communication digitale par ARTOTEM.

Mes études en psychologie de la famille et mes compétences en animation auprès des publics enfants, adolescents et adultes me permettent de vous proposer un accompagnement personnalisé.



J'interviens à domicile dans le respect, la neutralité et le non-jugement qui sont pour moi des valeurs essentielles pour un apprentissage dans de bonnes conditions.



Pour nos aînés je vous propose des formations vers l'utilisation courante de l'ordinateur, Internet, les réseaux sociaux, une aide pour les démarches en ligne.



Et pour le particulier, désireux d'acquérir des compétences informatiques, des formations à la carte : traitement de texte, Excel, Powerpoint, Open office, communication digitale, gestion de sites web.

Formations personnalisables ! Me contacter.



Mes compétences :

Assistance informatique, dépannage

Maintenance et installation de votre PC

Assistance administrative, démarches en ligne

Initiation informatique

Formation bureautique

Communication digitale

Gestion de sites web

Webdesign