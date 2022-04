Catherine GARDIOL

Évaluation et facilitation des changements dans les organisations publiques et privées.

Spécialisée dans les relations humaines et professionnelles.

Pendant 17 ans j’ai pratiqué diverses activités en milieu rural montagnard (Création et gestion d’une structure d’accueil, chargée de projets culturels et sportifs, élaboration de produits touristiques transfrontaliers). J'ai été élue municipale pendant 18 ans.

En 1996 j’ai accepté la mission de restructurer et de gérer le groupe que mon père avait créé en 1946, mes compétences relationnelles et ma créativité ont permis la sortie de situations critiques assez singulières.

Depuis 2006 j'ai choisi de mettre mon savoir faire et ma culture en évaluation au service de projets de développement et d’organisation.

La gestion et le développement de la compétence collective des organisations est la clé de voûte de mes pratiques.

Depuis 2016 je suis référencée par la Direccte pour des missions d'appui conseil RH et aux mutations économiques auprès des TPE/PME et par l'OPCO Constructys pour accompagner les entreprises dans des démarches de GPEC et d'AFEST.



Mes compétences :

Relationnel aisé

Négociations

Relations humaines

GPEC

Accompagnement

Gestion de crise

Gestion de projet

Analyse de pratiques

Ingenierie en AFEST (action de formation en situa