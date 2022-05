Romain LEVRAULT

Romain, Photographe et Motion Designer, est sorti de l'Institut de l'Image de l'Océan Indien en 2008. Fort de son Master2 en Créations et Éditions Numériques obtenu a l'Université Paris 8, il part pour 1 an en Australie, ou il travaille comme infographiste et motion designer. En collaboration avec un ami, il y réalise un documentaire de 26 minutes sur le street art.



Motion Designer chez Kazé, éditeur de mangas et d'animes, en charge de l'habillage de leur chaine de TV ainsi que de la création des interfaces Bluray et DVD, animation de logos, et branding.



Ses compétences techniques couvrent un panel allant de la suite Adobe a la prise de vue réelle, en fixe comme en animée.



Passionné par le voyage et les rencontres, il ne laisse que rarement passer l'occasion de découvrir de nouveaux horizons. Le cinéma, comme la photographie, alimente son quotidien et tente d'étancher sa soif de culture et de créativité.



Ouvert et curieux, bilingue anglais et dynamique, Romain poursuit aujourd'hui son parcours en France, après de longues étapes au Québec, en Nouvelle Zélande, en Écosse, a la Réunion ou en Australie.



La suite sur http://www.romainlevrault.com et sur le blog http://www.romainlevrault.com/blog



Mes compétences :

After effects

Illustrator CS5

Photoshop CS5

Photographie

Communication

Adobe Photoshop

Mac OS

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Canon 5D