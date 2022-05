Thola JEAURAT

Bonjour,



Entré à EOSA SAS en tant que Stagiaire Chargé de recrutement, j'ai géré les process de recrutement de A à Z (de la définition du besoin à la signature du contrat ) tout en menant des projets RH ( gestion des compétences).



Aujourd'hui, en tant qu’assistant RH, je recherche des Gestionnaire Santé et Prévoyance Confirmé ou des Directeurs de plateau dans le but d'accompagner l'entreprise de la meilleur manière possible.



Vous recherchez une expérience enrichissante;



N'hésiter pas à me contacter à l'adresse recrutement@eosa.fr



Mes compétences :

Recrutement

Outils RH

GPEC

Entretiens individuels

RPS ou risques psycho sociaux comme stress

Analyse des situations de travail