Céline ATTIAS

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL - CONSULTANTE RH - FORMATRICE

Praticienne en psychologie positive au travail

IPRP (Intervenante en Prévention des Risques Professionnel) DIRECCTE IDF - Domaine organisationnel





Mes partenaires clients :

MAIRIE DE PARIS - GROUPE L'EXPRESS - ALEARYS - ALOREM - DEMOS - EQUIPENSCENE - LEA PARTNERS - LES CLUBS OLG - MLC ERGO



DOMAINES D’INTERVENTION

- INGENIERIE DE FORMATION*

- FORMATION : BIEN-ÊTRE & SANTE AU TRAVAIL, MANAGEMENT, COHÉSION D’EQUIPE & COMMUNICATION

- EXPERTISE SANTÉ AU TRAVAIL

- ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL



*Des formations à la croisée de la psychologie du travail, des techniques théâtrales et de la relaxation.



INGÉNIERIE DE FORMATIONS. Créatrice et formatrice. Auto-entrepreneuse.

EXPERTISES BIEN-ÊTRE & SANTÉ AU TRAVAIL ET FORMATIONS. Consultante dans des grands groupes, cabinets, PME et ESMS.

ENSEIGNANTE Sophrologue. Institut de Sophrologie de Paris.



Mes compétences:

Savoir-faire :

- Ingénierie de formation

- Animation de formations professionnelles

- Conduite de groupe et d’entretien

- Expertises des risques psychosociaux

- Maitrise des logiciels du Pack Office



Savoirs-être:

- Sens de l'écoute

- Esprit d'équipe

- Sens de la pédagogie et de l’organisation

- Autonomie et adaptabilité

- Motivation pour atteindre mes objectifs



Mes compétences :

Ressources Humaines

Psychologie du travail

Risques psychosociaux