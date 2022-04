Cyril LARRIEU

Psychologue du travail de Pôle emploi en poste actuellement au sein de l'agence Pôle emploi de VILLE LA GRAND en Haute-Savoie, après une période d'1 an au sein de l'Agence Régionale de Services Spécialisés de Limoges (AR2S), et 1 an en Guyane toujours chez Pôle emploi.



Précédemment :



- Psychologue du travail de Pôle emploi Guyane d'octobre 2014 à octobre 2015, mon intervention couvrait tout l'Ouest Guyanais, des bassins d'emploi de Saint-Laurent du Maroni à Kourou, en passant par Maripasoula, plus ponctuellement. J'y ai été en charge de l'accompagnement des Demandeurs d'Emploi dans la réalisation de leurs projets d'orientation et de formation, notamment dans le cadre des prestations d'orientation professionnelle spécialisée (POPS) :



- accompagne un projet de mobilité professionnelle et/ou de formation ("Construire son parcours de formation", CPF)



- oriente et aide le demandeur d'emploi dans une démarche de projet professionnel (prestation "Confirmer un projet professionnel", CPP)



- concourt à l'amélioration du niveau de qualification des demandeurs d'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises



- contribue au développement d'actions partenariales sur le territoire, au développement des compétences en orientation des conseillers Pôle emploi



- complète le diagnostic généraliste du conseiller Pôle emploi par la prestation d'orientation spécialisée "Regards croisés".



Et auparavant :



- Relai opérationnel des CHSCT, j'ai participé à la conduite d'expertises CHSCT pour plusieurs cabinets agrémentés par le Ministère du travail (art. L4614-12) : expertises projets (fusions de sites, restructuration, concentration...) et expertises risque grave (risques psychosociaux).



J'ai réalisé dans ce cadre environ 90 entretiens collectifs (groupes de 5 à 12 personnes) et individuels.



Elaboration de guides d'entretien, création de questionnaires RPS, indicateurs RPS, élaboration de la section RPS du Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) de la préfecture de Haute-Corse, communication sur la prévention des RPS en CHSCT à la même préfecture, conduite de projet intégrale et autonome.



- Conseiller de Pôle Emploi, j'ai été en charge du Service Employeurs de l'agence (enregistrement, négociation, rédaction et diffusion des offres d'emplois), conseil aux entreprises sur aides au recrutement, acteur du plan de relance contrats aidés CUI-CAE, mais également chargé de l'accueil et de la gestion d'un portefeuille de demandeurs d'emplois, conseil en formation, en orientation, et liaison avec les partenaires et co-traitants (Missions Locales, Cap emploi...).



- Formé aux techniques de recrutement en cabinet de recrutement : saisie administrative sur logiciels ADMEN RH et "Joomla!", présélection téléphonique de candidats, création et réfèrencement d'annonces, formation logique booléenne, recherche sur candidatheques et jobboards.



- Également formé en CIBC aux différentes phases du bilan de compétences et de la VAE, administration et dépouillement de tests MBTI, GPPI, IRMR et PerformanSe.



Qualités rédactionnelles, relationnelles et d'analyse enrichies d'un double cursus en droit, économie et gestion des administrations publiques gratifiées par la publication d'une partie de mes travaux.



MES ATTESTATIONS DE STAGES DE M1 ET M2 EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET RH, ET L3 PSYCHOLOGIE, SONT CONSULTABLES EN UN CLIC ICI :



M2 PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET RH, CABINET ÉMERGENCES MÉDITERRANÉE :

https://docs.google.com/file/d/0B_gmgwdMnpZXSW5uQzcwV2x2YkE/edit?usp=sharing



M1 PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET RH, BUREAU DES RH PREFECTURE DE HAUTE-CORSE :

https://docs.google.com/file/d/0B_gmgwdMnpZXWUprd3pTNnRKTEU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B_gmgwdMnpZXaFV5aXlLbUlnTHM/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B_gmgwdMnpZXVjFHLVFzX1ItQkk/edit?usp=sharing



L3 PSYCHOLOGIE, CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES 11/66 (CIBC11/66):

https://docs.google.com/file/d/0B_gmgwdMnpZXYnM3Ui1jRDNpb2M/edit?usp=sharing



Mes compétences :

Prévention des risques psychosociaux

Pédagogue

Rédaction

Entretiens individuels

Expertise CHSCT

Entretiens collectifs

Enseignement

Formation professionnelle

Orientation professionnelle

CSP

Analyse stratégique

Ergonomie

Conseil en recrutement

Conseil en organisation

Animation de groupes

Insertion socioprofessionnelle