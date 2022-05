Shirley BENSIMON

Bensimon.shirley@gmail.com

Je ne suis pas membre gold du réseau donc la communication via ce site ne nous est pas possible. Vous pouvez m'écrire via le mail ci-dessus.



Cadre du secteur Médico-Social : Adjointe technique / adjointe de direction / Chef d'atelier

Gestion commerciale, Animation /coordination des équipes pluridisciplinaires

Organisation, approvisionnement, et suivi des ateliers de production en Esat :

- Blanchisserie semi-industrielle, normes RABC

- Travaux de rénovation d'intérieur

- Conditionnement, Mise sous plis, mailing, reprographie

- Restaurant d'application (public et restauration interne), normes HACCP

- Entretien des espaces verts

- Couture, retouches

Et aussi :

- Maintenance des locaux, entretien, sécurité, normes

- Mise en œuvre du Plan d'Action Qualité (PAQ)

- Superviser la logistique des véhicules



Postes précédents :

Conseillère / praticienne Bilan de compétences : passation et interpretation de différents tests de personnalité, orientation etc.



Chargée d'insertion:

Insertion socio-professionnelle (spécialisée pour les personnes en situation de handicap et/ou sans emploi longue durée)

Animation d'atelier TRE

Formation bureautique

Accompagnement à la création d'entreprise

Formatrice

Elaboration de contenus pédagogiques:

- L'argent : entre manque et désir

- Les compétences professionnelles

- Bilans - évaluation - test orientation



Formée à :



Hypnothérapie Clinique (institut Satki)

Psychologie du travail (université Paris 8)

Ergonomie cognitive ( Paris 8)

Analyse de l'activité (Paris 8)

Ergnomie du poste de travail (CNAM Paris)

Ambiances physiques du lieu de travail (CNAM Paris)

Organisation du travail (Paris 8)



Informatique :

Utilisation du pack Office et Sage Gestion

Création de sites internet simples

Rédaction d'articles publiés sur internet







Outils complémentaires

Techniques de développement personne et / ou thérapeutiquesl :

Praticienne en PNL, Analyse transactionnelle (SYNERGIE)

Hypnothérapeute en Hypnose intégrative thérapeutique (Institut SATKI)

Psychanalyse (université Paris 8)



Mes compétences :

Ergonomie

Psychologie du travail

Analyse Transactionnelle

Coordination

Développement personnel

Analyse des besoins

Gestion de projet