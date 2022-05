Lionel BENSIMON

Voici mes compétences :



Management:

- Organisation, structuration et direction d’équipes internes et externes

- Définition et optimisation de process

- Définition et gestion de budgets

- Planification, communication, reporting

- Force de proposition, dynamisme, rigueur, très bon relationnel



Informatique :

- Pilotage de projets

- Conduite du changement

- Gestion stratégique des releases produits et des tests

- Sélection et négociation de sous-traitances informatiques (externalisation)

- Adaptabilité aux environnements multiples complexes

- Validation de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles



Marketing :

- Pilotage projets de connaissance et de satisfaction client – CRM

- Conception et mise en place opérationnelle de plans Marketing Relationnel

- Elaboration, mise en place et animation de programmes de Fidélisation client





Et quelques-unes de mes formations :



2011 Formation CFTL/ISTQB « Foundation level » (EGL)

2010 Stratégies pour la Qualité informatique – Focus ISO/CMMI/ITIL/COBIT (ORSYS)

2008 Certification ITIL « Foundation Level » (EXIN via IB)

2005 Management de projets informatiques et MS Project (ORSYS)

2000 « Cycle Marketing » à l’Institut Supérieur du Marketing (ISM Paris)



