Jean François DUCOS

Travailleur Indépendant



Vente d'équipement et de matériel de maintien à domicile pour les personnes agées et PMR.

Formateur à l'accueil des personnes en situation de handicap dans les ERP, Mairies, Hopitaux..

Auditeur et Diagnostiqueur Accessibilité des ERP

Dépot des Ad'Ap.

http://www.capaccess.fr/



Syndic de copropriété et Administration de biens : Cabinet CGS (de Jan 2013 à Avr 2017)

Pour 100 résidences de tourisme, hôtelière et service réparties sur toute la France (+de 9000 Copropriétaires – Investisseurs)

Organisation et Planification de travaux - Exploitations Multi-Sites -

http://www.syndic-cgs.com/fr/



Promotion immobilière : Groupe Agit. EFI. (De 2007 à 2012)

Direction du développement et commercialisation

Accession à la propriété. Scellier. Scellier social.

Censi Bouvard.





Mon Parcours avant 2007

Trois domaines de compétences : Hôtellerie; Tourisme et Immobilier



De 1993 à 2007

Postes occupés :



Direction du développement

Direction Générale ( TPE, 15 salariés)

Direction commerciale, marketing et communication

Commercial



Secteur :



Promotion Immobilière

Hôtellerie, Palais des congrès

Tour opérateur





INTERVENANT (2007)

Ecole de tourisme EPH Paris : Cycle Managérial, Formation de 3ème Cycle

En charge du module Négociation commerciale et Négociation internationale





LANGUES :

Français : lu, parlé, écrit

Anglais : lu, parlé, écrit

Espagnol : lu, parlé, écrit

Allemand : notion



Mes compétences :

Diagnostic accessibilité ERP

Syndic de copropriété

Développement commercial

Recherche de biens immobiliers pour des investisse

Appel d'offres travaux

Résidence de tourisme - Hôtellerie