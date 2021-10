Imnlp-P ASSOCIATION POUR LA PNL

Nous sommes l'association européenne des PNListes, notre but est de promouvoir la Programmation Neuro-Linguistique, le coaching et le développement personnel.



• Nous éditons un magazine PNL.

Pour télécharger gratuitement un exemplaire : http://www.imnlp-p.org/PDF/pnlMag.pdf

Pour le lire des extraits en ligne : http://www.imnlp-p.org//Flash/Flipbook_pnMag/index.html



• Nous organisons des conférences et des ateliers auxquels nos membres assistent, participent et pendant lesquels ils apprennent comment utiliser les principes et la science de la programmation Neuro-Linguistique pour l’appliquer dans différents secteurs : leur activité professionnelle, leur vie sociale et familiale…



Nous proposons aussi des cours et des formations en Programmation Neuro-Linguistique à travers les facilités du collège imnlp-p. Ces formations sont complétées par des ateliers et/ou des exercices que les apprenants doivent réussir pour obtenir un certificat imnlp-p.

• Formation PNL Praticien.

• Formation Maître PNL Praticien.

• Formation Coach.

• Formation de Coach scolaire

• Formation Ho'oponopono et Pensée Latérale



• Nous éditons des livres pour le développement personnel, Le coaching et la PNL.

• Nous concevons des supports inspirés de la PNL pour des utilisations diverses et commerciales, et notament pour les relations publiques, des présentations multimédia, pour la communication d’entreprise… et d’autres différentes utilisations (nous contacter pour plus de renseignements à ce sujet).



Nous proposons des formations praticien PNL en d'autres langues (nous consulter à ce sujet).



