Najate SAFIR

Je suis actuellement chargée du déploiement de la relation abonnés dans un centre de contact.

Deux axes de mission : la formation et le coaching.



J'accompagne les responsables d’équipes sur l'analyse des indicateurs production et qualité afin de monter en compétence les conseillers multimédias.

Coaching : collectif ou individuel en fonction des axes de progression identifiés.

J'évalue les acquis de la formation et je mets en place un suivi qualitatif des actions dans l’optique d’apporter un regard complémentaire lors des comités d’intégration, et des points réguliers avec les responsables des différents pôles.

Je contribue, en relation avec le département Conception, à l’évolution des modules de formation (proposition d’axes de travail / suggestions / réflexions pour améliorer les actions existantes).

Je suis en relation direct avec les responsables plateau ( toutes activités) ainsi que les responsables des Supports Métier.

Je participe aux différents points productions ( Comité de production, de direction ainsi que les comités de pilotage)



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formation

Conseil

Coaching

Ressources humaines

gestion centre de profit

conception module de formation