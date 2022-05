Ramdane MOHAMED-ARAB

J'ai débuté en tant que conseiller clientèle dans un centre d'appels (client Cegetel) sur Nancy avant d'évoluer assez rapidement vers un poste de formateur.

Suite à une demande mutation sur Lyon, j'ai pu alors travailler comme continuer mon activité de formateur pour un client de l'automobile (Peugeot).

Maintenant, je suis responsable d'équipe de formateurs (5 animateurs de formation) et mes principales tâches sont l'ingénierie de formation, la partie administrative relative à mes formateurs, les contacts avec les clients, l'animation en salle et le suivi qualité sur le centre.



J'ai une maîtrise du Pack Office, de Call Center Supervision (CCS), de CC Pulse et des outils utilisés en centre d'appels en général.



Par ailleurs, j'ai également participé au projet d'implantation d'un centre d'appels sur Tunis (préparation des book de formations, formations de certains personnels encadrants).



J'ai également participé au déploiement du Télétravail pour SFR ainsi qu'à l'accompagnement et la formation de collaborateurs sur notre pôle multiclients (Danone, Savelys, Veolia, Mylan et l'OPAC du Rhône)



Depuis avril 2014, je suis missionné en tant que Responsable Formation et Qualité du site Téléperformance De Lyon pour l'ensemble des clients ci-dessus nommés.



Mes compétences :

Centre d'appels