Ingrid Nails Factory REYDY

Mon histoire



Formée à l'onglerie en 1992, j'ai appris le métier de prothésiste ongulaire.

j'ai travaillé à l'onglerie d'Arpajon durant 8 ans, puis j'ai pris la responsabilité de l'Onglerie Paris Victor Hugo 16éme pendant 4 ans.

J'ai eu la chance de créer mon entreprise Aux Paradis des Ongles à Montgeron (91) durant 7 ans.

J'ai réuni toutes mes connaissances acquises toutes au long de ces années.

Après 13 ans de reconversion dans le BTP en tant que responsable travaux.

j'ai décidé de faire un perfectionnement en technique Gel pour reconquérir le milieu de la beauté. j'ai créé Ingrid Nails Factory le 1er avril 2023 à Chalou Moulineux dans le 91.

Dans secteur de la beauté, le métier de prothésiste ongulaire est lun de ceux qui fait le plus appel au sens artistique et à la créativité.

Réaliser la pose de faux ongles demande la parfaite maîtrise dun savoir-faire technique. La prothésiste ongulaire est aussi une professionnelle du stylisme : en fonction du profil de sa cliente, elle saura imaginer et proposer les vernis, les décorations ou les motifs les mieux adaptés.