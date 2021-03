Interim'r Sante Troyes MÉTIERS MÉDICAUX PARAMÉDICAUX

Depuis 2012, Intérim'R Santé s'implique dans le domaine médical et paramédical. En choisissant Intérim'R Santé, vous faites le choix d'un interlocuteur qui privilégie la convivialité, la disponibilité parce que nous sommes convaincus que l'efficacité passe avant tout par le bien-être au travail !



Fortement impliquée dans les réseaux de développement économique régionaux et locaux, notre agence s'implique et se mobilise également auprès d'établissements médicaux et paramédicaux : CHU, Hôpitaux, Clinique, Ehpad, USSR, Soins à domicile...



Nous recrutons (H/F) :

- IDE, IADE, IBODE

- Aide Soignant

- Aide Médico-Psychologique

- Auxiliaire de vie

- Préparateur en Pharmacie

- Secrétaire médicale

- Cadre de santé

- Médecin

- Kinésithérapeute

- Orthophoniste

- Ergothérapeute...





Candidats ou établissements de santé, contactez-nous !



