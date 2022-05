Irma CORONADO GOUPIL

Consultante chez Culturible.

Formation INRS, modules basiques Risques Professionnels.



Stages:



Hôpital Necker, Paris, service de cardiologie, recherche pour les enfants du syndrome Williams-Beuren. Image du corps et image du coeur.



Marine Nationale, Service de Psychologie Appliquée,Service Polyvalent. Recrutement des officiers et psychothérapie.



Hôpital Sainte Anne,Service de Psychiatrie de l'enfant et adolescent. Recherche sur l'élaboration du nombre pour les enfants du syndrome Williams-Beuren sous la direction de Mme. Claire Meljac.



Mes compétences :

Psychologie

Bilan psychologique

Travail en équipe

Formation

Psychanalyse

Psychothérapie

Animation de groupes