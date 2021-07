Irving BOITTIAUX

PhD en chimie depuis 2012 de l'Université de Namur. J'ai travaillé à la recherche de molécules antitumorales basées sur le paradigme de la réexpression de gènes suppresseurs de tumeurs. Mes cibles ont été les Histones désacétylases et particulièrement les ADN Méthyltransférases sur lesquelles j'ai une bonne expertise. J'ai depuis suivi un master en droit de la propriété industrielle et effectué un stage à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) m'octroyant des compétences très complémentaires de recherche scientifique (chimie médicinale) et de gestion stratégique et pratique en droit de la propriété industrielle .



Mes compétences :

Chimie Organique

Chimie Médicinale

Microsoft office

Propriété industrielle

Analyse chimique

Biotechnologie

Veille scientifique

Rédaction de rapports et de présentations

Bases de données scientifiques et brevets

Présentation et analyse des résultats

Biochimie

Pharmacologie