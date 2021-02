Isabel DAVILA

LA MAGIE DU VERRE ET DU FEU

Je suis souffleur de verre au chalumeau de table depuis 1983

MON METIER PASSION

Comment vous exprimer la sensation magique qui s’opère quand ce verre si fragile devient malléable .

Sous l’action de la chaleur que génère la flamme de mon chalumeau de table environ 1500 degrés.

Le verre devient rouge et c’est à ce moment là que tout devient possible.

Entre mes deux mains je peux enfin le façonner et avec différentes techniques

je lui donne les formes souhaitées.

Au-delà de mon savoir faire

C’est aussi un peu de moi-même qui s’exprime à travers mes

« CRÉATION UNIQUE » .

Mes domaines créatifs sont variés,

L’art de la table , les vases , les sculptures , les trophées ,accessoires autour du vin , du bureau , mes bijoux ……

ARTISTE VERRIER

Aujourd’hui je me consacre beaucoup à la sculpture en verre soufflé

et je souhaite trouver une place auprès des peintres et autres sculpteurs dans les salons d’art.

J’espère que mes créations seront jugées en tant qu’œuvres d’art

comme elles le mérite sans préjugé .

Elles sont de véritables « pièce unique » car je n’ai pas la possibilité

de créer de réplique par moulage .

Je vous invite à visiter mon site

lamagieduverreetdufeu.fr



Mes compétences :

Artisan d'art

Artiste sculpture en verre soufflé

Creatrice bijoux en verre et argent

Souffleur de verre à la flamme

Creatrice en Art de la table verre soufflé

creation décoration d'interieur en verre