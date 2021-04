Bonjour,



artiste chanteuse-comédienne, j'ai exercé durant plus de 20 ans, au sein de structures diverses et variées(duos, groupes de rock, de musiques latines,orchestre de variétés, revues, comédies musicales et spectacles pour enfants...).



La route m'amena un jour à "Autismapolis" (www.AutismeActus.org).



Quelques années plus tard, délaissant les strass et les paillettes je pris la voie de la musicothérapie.



Mes compétences :

Autisme

Intégration

Methodes

Musicothérapie

Musique

PECS