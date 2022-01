Isabelle BOUKHOUF

Une expérience préalable en tant que cadre commerciale en entreprise m'a permis d'acquérir la culture de l'efficacité dans l'action, j'en ai extrait ce qui me motive le plus : le développement des compétences et l'évolution des personnes.

En plus de lapport de connaissances et de la mise en pratique, la confiance, l'énergie, la bienveillance, le savoir faire et le savoir être sont pour moi les piliers de la transmission quel quen soit le domaine.

---------------------------------



« Prise en compte dun groupe dans son ensemble ainsi que des particularités

individuelles grâce à une approche pédagogique qui permet

à chaque participant de développer tout son potentiel »



- Animation de cessions de formation et coaching

- Évaluation approfondie des besoins individuels et collectifs.

- Prise en charge de suivis personnalisés, évaluation de la progression des stagiaires

- Réalisation d'un bilan, pour le management et les collaborateurs participants.

- Alternance d'apports théoriques, d'ateliers pratiques et de mises en situation.

- Conception de contenus pédagogiques.

- Création de books opérationnel en lien avec les produits, les marchés, la concurrence