Isabelle BOURDIEU

Forte d'une expérience de production, diffusion et régie dans le monde du théâtre de rue d'une part, et principalement de régie pour le cinéma et l'audiovisuel d'autre part, j'espère vous rencontrer prochainement pour partager de nouvelles aventures aussi bien cinématographiques qu'événementielles!

Mobilité pour toute la France.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Audiovisuel

Cinéma

Europe

International

Organisation

Production

Repérage