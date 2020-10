Isabelle CHANTREL

Après 15 ans d'accompagnement en relation d'aide centré sur la personne en Cabinet, je me suis formée à l'insertion professionnelle.

Je souhaite, aujourd'hui, intégrer une équipe professionnelle pour favoriser l'interaction des compétences et mutualiser les efforts d'inclusion.



Mettant tout en oeuvre pour réaliser un accompagnement proactif et efficient, je recherche une structure me permettant d'intégrer une dynamique d'équipe qui favorise la réalisation de missions :

- d'accompagnement de tout public dans leur parcours d'insertion et/ou de réorientation professionnelle,

- d'animation d'ateliers collectifs pour la recherche d'emploi, la création de CV, préparation aux entretiens d'embauche

- de soutien et conseil en entreprise pour leurs besoins de recrutement

- de constructions de projets liés à l'insertion professionnelle.



Je suis à l'écoute de vos propositions et suis disponible pour vous rencontrer prochainement.



Mes compétences :

Communication

Prospection

Gestion de projet

Accompagnement individuel

Animation d'ateliers

Orientation professionnelle

Gestion des compétences