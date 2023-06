Dynamique, polyvalente, efficace et organisée je recherche un poste d'assistante administrative ou assistante de direction sur le secteur de Saint Priest / Genas / Chassieu / Meyzieu / St Bonnet de Mure.



Mes compétences :

Organisée et sérieuse

Ponctuelle et polyvalente

Rigoureuse et travailleuse

Aisance relationnelle