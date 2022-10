Isabelle DA PIEDADE

ID - Consultante "Social"

Écoute - Analyses & Stratégies



- Analyse des pratiques et de l'environnement

- Elaboration et Développement de projets

- Appui psychosocial (risques psychosociaux - prévention - approche inter-culturelle - prise de parole - estime de soi - .../...)

- Acquisition de compétences

- Accompagnement au changement

- .../...

"Entreprises - Associations - Particuliers"



Public : enfants - jeunes - adultes - parents

Insertion sociale et professionnelle



Territoires d'intervention :

Afrique de l'Ouest - France



De niveau BAC+4 jai un cursus de formation action sociale, animation socioculturelle et ethnopsychiatrie (psychologie interculturelle) ainsi que trente ans d'expériences en tant que sportive de haut niveau, actrice de terrain et de dossiers, responsable dun point daccès au droit, coordinatrice de structures socioculturelles et chef de service éducatif, encadrement d'équipes : éducateurs spécialisés, médiateurs sociaux, équipes pluridisciplinaires).





Mes expériences professionnelles

- Consultante en appui psychosocial

- Chef de service "éducatif"

-Coordinatrice ethno-social/co-thérapeute

-Consultante "Social" et "Ingénierie pedagogique"

- Enseignante vacataire "Carrières sociales" - Université Paris XII

- Comédienne amateur "théâtre-forum"

-Auteur

-Photographe

-Directrice artistique des 72h du livre de Conakry ( Salon du livre) - République de Guinée



Mes Centres d'intérêt :

Voyages : Sénégal, Guinée, Mali, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, États-unis, Vietnam, Japon, Egypte, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Antilles,...

Littérature, sport, cinéma,...



Mes compétences :

Anthropologie sociale

Psychologie interculturelle

Sociologie

Ingénierie pédagogique





