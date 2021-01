Marwan ABDEL AAL

---En recherche active d'un poste de Manager commercial---



Mon expérience sur des postes à forte identité commerciale ainsi que mon parcours, m'ont permis de renforcer mon esprit relationnel et mon envie de m'investir à relever de nouveaux challenges.



Manager dans l'âme, mon enthousiasme est souvent communicatif et me permets de mener mes équipes vers le succès.





Mes compétences :

Management des ventes

Animation commerciale

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Management commercial

Stratégie commerciale