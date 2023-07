Isabelle DESCHAMPS

Diplômée en langues (russe/anglais/allemand) de Paris III (Université de la Sorbonne nouvelle) et dun master franco-russe en management international de la CCIP, jai construit mon parcours autour des langues. Jai démarré dans le tourisme (6 années en tant quaccompagnatrice & coordinatrice de séjours en Russie et en France) et occupé ensuite des postes dassistante de direction bilingue français - anglais et trilingue français anglais - russe à linternational. Je suis aussi traductrice de russe et d'anglais ( "le Courrier de l'Unesco", les Editions de l'Harmattan, la maison Max Milo, Album productions et Apollo Film. Je suis intéressée .par un poste d'interface pour des organisations et sociétés en relation avec les pays anglo-saxons ou la Russie ou un poste d'assistante bilingue français-anglais ou trilingue français- anglais - russe. Je recherche aussi des clients pour des traductions du russe vers le français ou de l'anglais vers le français (et inversement). 5 ans à New-York, 3 années d'expérience professionnelle à Londres, 2 années d'études à Moscou.



Mes compétences :

Gestion de dossiers, suivi des coûts, budget, analyse concurentielle, comptes-rendus de réunion

Traductions français/anglais/russe

'Evénementiel : ateliers, séminaires et colloques internationaux

Logistique

Rédaction de programmes,