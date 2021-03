Isabelle DUSSART

Formatrice Consultante certifiée niveau II, j'ai occupé un poste d'assistante de direction pendant 21 ans au sein d'une société de Formation et de Conseil en développement des entreprises et des organisations. Mes principales activités ont été : la gestion et l'organisation de l'entreprise / la création de supports de formation et de communication / la conception et la réalisation de contenus et d'outils pédagogiques. Ces compétences ont été renforcées par une formation certifiante de 6 mois de Formateur Consultant dispensée par SIPCA.



Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans les domaines suivants :



Conseil en organisation et gestion de l'espace de travail :

Mise en place d'une méthode simple et efficace et apport d'outils permettant de gérer facilement son entreprise.



Formations à la bureautique - Excel, Word, PowerPoint



Assistance administrative

Création, saisie, mise en page de documents : courriers, devis, factures, bons de commande, supports de présentation, … conception de modèles de documents, relecture, corrections, classement et archivage, numérisation de documents, reliure, plastification [formats A4, A5, A6]

Mais également les particuliers :

Assistance administrative

Formation bureautique

Des prestations sur site ou à distance

Une flexibilité sur les horaires journée, soir et week-end sans majoration de tarifs

Aucun engagement de durée

Aucune charges sociales



Mes compétences :

Accompagnement

Adaptabilité

Bureautique

Conception

Conseil

Créativité

Formation

Implication

Méthodologie

Microsoft Word - Excel

Organisation

Performance

Prezi

Réactivité

Réalisation

Rigueur

Sens du contact

Word – Excel – Powerpoint