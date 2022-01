Isabelle GIRARD VACHULKA

Après dix années d'expérience dans des structures privées et publiques et une vie associative enrichissante au sein de la Jeune Chambre Economique, je mets mes compétences au service de la formation depuis 2004 notamment dans les domaines suivants :



RELATION CLIENT : initiation et perfectionnement aux techniques de vente, négociation, accueil physique et téléphonique, gestion des conflits.

TUTORAT ET MANAGEMENT : communication interpersonnelle, tuteur en entreprise, management opérationnel.

PRÉPARATION A L'EMPLOI : accompagnement à la définition du projet professionnel.



Quelques références : Le Manège à Bijoux (Groupe Leclerc), Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, Université Jean-François Champollion, Winner Consulting, Thyssen Krupp, Enthalpia, Fédération Française de Golf, Groupe NGF, Technal, Centres de Gestion Agréé, CRAM, CAF, Direction Générale des Impôts, Mutuelle du Rempart, coopératives agricoles, …



Mes compétences :

Accompagnement

Aromathérapie

Communication

Formation

Formatrice

Huiles essentielles

Management

Relation Client

Tuteur

Tutorat

Vente