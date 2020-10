Isabelle ICORD (DUBERNET)

Expert en management de projets par la Chaine Critique: implémentation de la méthode pour diminuer de 40% les temps de cycle des projets et supprimer les retards. Rôle de "Master Scheduler" pour piloter le portefeuille de projets (PMO).

Responsable de projets stratégiques de développements (circuits électroniques) pour clients internationaux (Europe-US-Japon) sur marché automobile et consumer

Créatrice et responsable d'une Communauté de Pratique de Chefs de Projets



Compétences :Maitrise théorique et pratique du concept de la Chaine Critique. Mise en place et pilotage de portefeuille de projets, management de projets. Développement personnel sur le charisme, assertivité, Process Communication Management (PCM- méthode de Taibi Kahler), management expertise technique,Think on your Feet, Exercising Influence



Mes compétences :

Portefeuille de projets

Pilotage projets

Management de projet