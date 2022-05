Patrice LUCAS

INPG 1989, PHELMA (ex EEG).



Ingénieur, Cadre supérieur en recherche d'un poste de Direction d'une Business Unit. Grande expérience managériale multi-site dans l'industrie comme dans le domaine de la logistique.

Bonne maitrise de la gestion de budget, du Lean manufacturing et de la conduite du changement.



Mes compétences :

BFR

Evénementiel

Lean

lean manufacturing

Logistique

manufacturing

Manufacturing supply

Spectacle

Supply chain

Vin

Lean IT