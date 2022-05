Patrice LUCAS

Spécialiste de la téléphonie d'entreprise , réseaux et informatique, nous nous positionnons comme votre interlocuteur unique au sein de votre entité.

Nos domaines de compétences sont :

- Téléphonie mobile (abonnement compteur, full illimitée etc.)

- Téléphonie fixe (offre Centrex, abonnement T0, T2 etc.)

- Standard téléphonique IP

- Internet (adsl, adsl2+, vdsl, sdsl, fibre etc.)

- VPN

- Numéro Spéciaux (0800,0811 etc.)

- Service PC TO SMS (envoie de SMS en nombre)

- Télé Conférence et Visio Conférence

- Réseaux, informatique et maintenance informatique.

Notre spécificité d’être Multi opérateurs nous permet de vous offrir une qualité de service inégalé par rapport aux mono opérateurs(redondance des réseaux ).

La plupart de nos contrats sont sans engagement de durée et vous font bénéficier d'économie pouvant aller jusqu'à 50% par rapport à vos contrats opérateurs classiques ...