Isabelle ISABELLE (BOILLOT)

Isabelle Boillot est experte en développement commercial B2B, dans les univers beauté, mode, luxe, vins spiritueux.



Elle développe les grands comptes et coordonne les projets complexes pour réaliser des produits finis et des packagings dans le cadre de collections et éditions limitées.



Ses pôles d'intervention:

- stratégie commerciale

- prospection de marchés B2B

- gestion de grands comptes

- pilotage de projets complexes (cycle court cycle long)

- mise en relation pour collaborations et partenariats de marques

- formation et accompagnement de vendeurs, représentants

- pilotage événements



Produits innovants, processus innovants, matières recyclables.



France International



Bilingue français anglais (6 ans à Londres)