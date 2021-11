Isabelle LABIOLE (CRUBEZY)

Cadre confirmée, je suis diplômée dun MASTER 2 en Administration des Entreprises avec une spécialisation en marketing et Commerce International. Je bénéficie de 24 années dexpérience professionnelle pluridisciplinaire dans différents domaines dactivité (transport dœuvres d'art, Logistique, Électronique, Télécoms).



Mes principales forces et leitmotiv professionnels sont:

- la relation clients internationaux, sensibles et exigeants

- la coordination, le travail en équipe et la montée en compétence de chacun

- l'atteinte des objectifs fixés

- l'efficacité opérationnelle

- la rentabilité de l'activité



J'ai pu mettre en application ces points essentiels en PME et ETI, ce qui me rend autonome, organisée et proactive. Ayant toujours évolué dans un contexte international, je parle et écris l'anglais couramment.



Mobilité professionnelle:

* présentiel : Var

* distanciel avec déplacements ponctuels : Europe

* 100% télétravail : no limits!





#Import/Export

#Transport

#Administration des ventes

#Conduite de projet/ Coordination de projet

#Recrutement