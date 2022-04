Isabelle LUCAS LE GOFF THOME

Forte d'une expérience de 20 ans en comptabilité (budget jusqu'à 6 M€), gestion d'entreprise et sociale dans les domaines de l'Innovation et du Maritime, j'ai su mettre mes compétences et mon expérience au service de l'entreprise.

Ce qui me passionne dans ce métier ?

Faire parler les chiffres, l'organisation, le relationnel avec les partenaires, la collaboration avec les différents services, transmettre mes compétences.

Analyse des chiffres, rigueur, autonomie, force de propositions, communication, réactivité sont des qualités qui me caractérisent.

Mon projet est de m'impliquer au sein d'une équipe dans le domaine de la comptabilité, la gestion d'entreprise et/ou sociale, et où je pourrais être force de propositions.



Mes compétences :

Procédures collectives

Gestion sociale

Gestion financière

Gestion commerciale

Gestion budgétaire

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Gestion des appels d'offres