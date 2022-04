Isabelle LUCIAT-LABRY

Après une expérience depuis plus de 13 ans dans la mode. J'ai souhaité m'orienter dans le domaine de l'insertion et la formation professionnelle, j'ai pu travailler sur des chantiers d'insertion "Mode" et divers dispositifs de mobilisation auprès de structures publics et privées.

Mes missions : accompagnement socio-professionnel, élaboration de projet, conseils, reconversion professionnelle, dynamique de projet, Out placement et reclassement à l'emploi. Suivi et maintien dans l'emploi, formation sur des modules spécifiques, ateliers de prévention, permanences en milieu carcéral...





Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Windows XP