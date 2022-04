Isabelle LUGUENOT-JOUANNA

Depuis décembre 2014, chez Unigrains, je suis responsable du contrôle permanent, de la conformité et de la gestion des risques, mais aussi de la déontologie et de la sécurité des systèmes d'information, sur base consolidée, pour le groupe.

J'y étais précédemment responsable d'investissements en charge du suivi et du développement du portefeuille de participations dans plusieurs secteurs diversifiés de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie.



Mes compétences :

Capital développement

Investissement

Prévention des risques

Système d'information

Conformité

Déontologie

Contrôle interne